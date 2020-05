Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland, dass Corona-Infektionen meldete - und ist nun möglicherweise das erste, dass innerhalb eines Tages keine neuen Fälle registriert hat. Nun hoffen die Behörden, dass dies kein Effekt der zögerlichen Wochenend-Meldungen ist.

Zum ersten Mal seit Auftreten der Corona-Pandemie in Sachsen-Anhalt sind dem Sozialministerium im Vergleich zum Vortag keine neuen Corona-Infektionen gemeldet worden. Das teilte eine Ministeriumssprecherin mit. Von einer Trendwende zu sprechen, sei aber viel zu früh, zumal am Wochenende generell weniger Testergebnisse eingingen, hieß es. "Aber es ist sehr ermutigend", teilte Sozialministerin Petra Grimm-Benne mit.

"Wir freuen uns sehr, dass erstmals seit Beginn der Pandemie keine Neuinfektion zu vermelden ist", so die Ministerin. Bereits in den vergangenen Tagen lagen die gemeldeten Infektionszahlen im einstelligen Bereich. Unklar war allerdings, aus wie vielen Landkreisen am Samstag neue Zahlen gemeldet wurden.

Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland, in dem eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde. Am 10. März wurden fast zeitgleich vier Fälle bekannt. Seitdem ist die Gesamtzahl der Infizierten auf 1676 gestiegen. Bislang sind 54 Menschen mit dem Virus gestorben, schätzungsweise 1488 Personen gelten als genesen.