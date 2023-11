In Höhe von 36,5 Millionen Euro Eurojackpot in Niedersachsen geknackt Artikel anhören

Dank sieben richtig getippter Zahlen hat ein Lotto-Spieler aus Deutschland wohl ausgesorgt. Der Eurojackpot mit einem Gewinn von mehr als 36,5 Millionen Euro geht nach Niedersachsen. Auch Teilnehmer aus anderen Bundesländern erhalten einen Geldsegen.

Ein Lotto-Spieler aus Niedersachsen hat den Eurojackpot geknackt. Er darf sich über einen Lotto-Gewinn von mehr als 36,5 Millionen Euro freuen, wie die Westdeutsche Lotterie mitteilte. Mit den Gewinnzahlen 4, 14, 15, 20, 28 und den beiden Eurozahlen 7 und 9 lag der Spieler genau richtig. Der Gewinn lag bei 36.524.877 Euro.

In der zweiten Gewinnklasse gingen jeweils 354.404,70 Euro an fünf Teilnehmer. Einmal ging die Summe nach Rheinland-Pfalz, einmal nach Schleswig-Holstein, zweimal nach Finnland und einmal nach Polen. In der dritten Gewinnklasse gingen jeweils 166.556,50 Euro an insgesamt sechs Spielerinnen oder Spieler, davon zwei aus Nordrhein-Westfalen und je eine oder einer aus Baden-Württemberg, Bayern, Norwegen und Polen.

Der Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, die staatliche Glücksspielunternehmen in 18 europäischen Ländern anbieten. Jeden Dienstag und Freitag gibt es mindestens 10 Millionen und maximal 120 Millionen Euro zu gewinnen. Ziehungsort ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.