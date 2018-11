Panorama

Nach Buchpräsentation erschossen: Ex-Bandenchef packt aus - und stirbt

Nedim Yasar steigt nach mehr als zehn Jahren als Mitglied der Biker-Gang Los Guerreros aus. Über die Machenschaften in der Szene spricht er im Radio und veröffentlicht ein Buch über seine Erfahrungen. Dafür bezahlt er mit seinem Leben.

Ein ehemaliger Bandenchef ist unmittelbar nach der Vorstellung seines Buchs über die kriminelle Szene in Dänemark erschossen worden. Nedim Yasar überlebte die Schüsse in Kopenhagen zunächst, war aber in einem kritischen Zustand. Die Polizei bestätigte nun, dass der Ex-Chef der Bande Los Guerreros an seinen Verletzungen erlegen ist.

Der 31-Jährige war zehn Jahre Mitglied der Los Guerreros, die die Bandidos unterstützen. 2012 stieg er mit Hilfe eines Exitprogramms der Polizei aus und lebte unter einer geheimen Adresse. Er fürchte um sein Leben, erzählte er der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet" in einem Interview, das am Wochenende erschien. Yasar arbeitete als Moderator bei dem Sender Radio24syv, der als erster seinen Tod meldete.

Außerdem nahm er in den Medien an Diskussionen über Bandenkriminalität teil. In einem Programm des Dänischen Rundfunks sagte Yasar: "Das Problem ist, wenn man abtaucht: Wer soll dann über diese Dinge sprechen?" Er habe selbst einen Sohn, und wenn er sehe, wie die ganz Jungen rekrutiert werden, fühle er sich genötigt, etwas zu sagen.

Vor den tödlichen Schüssen am Montagabend war Yasar bei der Präsentation seines Buches "Rødder" (Wurzeln). Als er die Veranstaltung verließ, feuerte ein Unbekannter zwei Schüsse auf ihn. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Quelle: n-tv.de