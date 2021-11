In der Nacht ist ein Knall über Kilometer hinweg vom Gelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Niedersachsen zu hören. Dort hat sich eine Explosion im Bereich der Munitionsbunker ereignet. Die Polizei ermittelt per Drohne.

Nach einer Explosion auf dem Gelände des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß ermittelt die Polizei. Die Explosion ereignete sich am frühen Morgen gegen 2 Uhr im Bereich der Munitionsbunker, wie die Polizei in Celle mitteilte. Menschen wurden nach ersten Angaben der Ermittler nicht verletzt, es kam lediglich zu Gebäudeschäden. Die Ursache und die Schadenshöhe sind bislang unbekannt.

Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Werksfeuerwehr war im Einsatz. Am Morgen sei mit einer Drohne das Gebiet aus der Luft untersucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Das diene der Schadensaufnahme und der Einschätzung potenzieller Gefahren, wie die Polizei in Celle twitterte. Sie warnte davor, den Bereich aufzusuchen. Das Firmengelände von Rheinmetall ist rund 50 Quadratkilometer groß.

Laut einem Bericht der "Celleschen-Zeitung" berichteten Anwohner von einer deutlichen Erschütterung. Die Explosion ist demnach selbst in 15 Kilometer entfernten Ortschaften zu hören und zu spüren gewesen. Die Zeitung zitiert eine Frau bei Facebook: "Mein Bett hat gewackelt." Andere erzählen in den sozialen Medien von einem massiven Knall.