Unklare Lage in Ratingen Explosion in Hochhaus - Mehrere verletzte Einsatzkräfte

Im nordrhein-westfälischen Ratingen werden Einsatzkräfte in ein Hochhaus gerufen. Es geht um eine angeblich hilflose Person. Plötzlich gibt es in der Wohnung eine Explosion.

Bei einer Explosion in einem Hochhaus im nordrhein-westfälischen Ratingen sind mehrere Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten seien drei Polizeibeamte und mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, sagte eine Polizeisprecherin in Mettmann. Sie seien teilweise schwer verletzt. Kreisen zufolge wurden zehn Einsatzkräfte verletzt. Zu der Explosion kam es aus zunächst unbekannter Ursache in einer Wohnung.

Polizei und Rettungskräfte waren demnach wegen einer hilflosen Person nach Ratingen-West gerufen worden. Es habe zudem Hinweise auf einen Brand gegeben. Als die Beamten an der betreffenden Wohnung eingetroffen seien, habe es eine Explosion gegeben, sagte die Sprecherin. Die Polizei meldete auf Twitter einen "größeren Einsatz" in Ratingen-West.