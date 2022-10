Bei der Kollision zweier Boote vor der niederländischen Küste fallen mehrere Menschen über Bord. Sechs können aus dem Wasser gerettet werden, doch ein Mädchen ist noch immer verschwunden. Ein Augenzeuge berichtet von großer Panik.

Bei der Wattenmeer-Insel Terschelling vor der niederländischen Küste ist eine Fähre mit einem Wassertaxi zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden nach Angaben der Einsatzkräfte verletzt. Ein zwölf Jahre altes Kind werde noch vermisst, sagte ein Sprecher der Küstenwache im Radio. Mehrere Rettungsteams seien im Einsatz. Zwei Menschen mussten den Angaben zufolge reanimiert werden, sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Rettungskräfte im Hafen von Harlingen. (Foto: IMAGO/ANP)

Der Unfall geschah am Morgen ein paar Hundert Meter vor der Küste von Terschelling. An Bord des Wassertaxis waren nach Angaben der Küstenwache sieben Menschen. Es sei aus unbekannter Ursache mit der Schnell-Fähre "Tiger" mit etwa 27 Menschen an Bord zusammengestoßen und gekentert. Die Fähre war auf dem Weg nach Harlingen auf dem Festland und wurde den Angaben zufolge beschädigt.

Das niederländische Protal ad.nl zitiert einen Augenzeugen: "Es herrscht große Panik. Ein Unfall kann immer passieren, aber dass eine Fähre und ein Wassertaxi zusammenstoßen, kommt selten vor." Mehrere Menschen fielen über Bord, wie niederländische Medien laut rtl.de berichteten. Sechs konnte die Küstenwache demnach aus dem Wasser ziehen. Bei dem vermissten Kind handele es sich um ein zwölfjähriges Mädchen.

Mehrere Krankenwagen sind laut dem Bericht zurzeit vor Ort, Rettungsboote auf dem Wasser unterwegs. Die Suche werde allerdings durch Trümmer der Kollision erschwert. Hubschrauber aus Amsterdam unterstützen die Suche. Die Fähre "Tiger" sei mittlerweile auf dem Weg zurück nach Harlingen. Das Wassertaxi "Stormloper" werde wohl untergehen.