Für Bücher wie "Big friendly Giant" und "Charlie und die Schokoladenfabrik" ist Roald Dahl weltberühmt. Nach wie vor erfreuen seine Geschichten viele Kinderherzen. Seine derben antisemitischen Äußerungen hinterlassen jedoch einen bitteren Beigeschmack. Nun entschuldigt sich seine Familie.

Die Familie des britischen Kinderbuchautors Roald Dahl hat sich für die antisemitischen Äußerungen des verstorbenen Schriftstellers entschuldigt. Sie bat um Entschuldigung "für den fortwährenden und verständlichen Schmerz", die einige von Dahls Äußerungen 1983 verursacht hätten, schrieb die Familie in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung.

Die Äußerungen würden "im deutlichen Kontrast" zu dem Mann stehen, den sie kannten. Zudem hätten seine Kommentare gegen die Werte verstoßen, die den Kern von Dahls Geschichten bildeten. "Wir hoffen, dass Roald Dahl, so wie er es in seinen besten Zeiten und seinen schlimmsten Zeiten getan hat, dazu beitragen kann, uns an die bleibende Wirkung von Worten zu erinnern", erklärte die Familie.

Dahl starb 1990 im Alter von 74 Jahren. Er war der Autor von Büchern wie "Matilda" und "Charlie und die Schokoladenfabrik". Seine beleidigenden, antisemitischen Kommentare, die er 1983 in einem Interview mit dem Magazin "New Statesman" machte, werfen bis heute einen Schatten auf sein Vermächtnis.

So betonte er laut forward.com: "Da gibt es ein Merkmal beim jüdischen Charakter, das Feindseligkeit provoziert." Vielleicht liegt es an der fehlenden Großzügigkeit gegenüber Nicht-Juden. Ich meine, es gibt immer einen Grund warum ein "anti-irgendwas" irgendwo entsteht; sogar ein Ekel wie Hitler hat nicht ohne Grund auf ihnen rumgehackt."