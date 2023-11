In der Nacht bebt in Nepal die Erde. Die betroffene Region ist abgelegen und nun noch schwerer zu erreichen. Derweil steigt die Zahl der Toten. Nachbar Indien bietet Hilfe an.

Bei einem Erdbeben der Stärke 5,6 im Westen Nepals sind in der Nacht zum Samstag mindestens 157 Menschen gestorben. In den am schwersten getroffenen Distrikten Jajarkot und Rukum wurden 199 weitere Menschen verletzt, wie der Sprecher der nationalen Polizeibehörde, Kuber Kathayat sagte. Die Erschütterungen waren bis in die 500 Kilometer entfernte indische Hauptstadt Neu Delhi zu spüren. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Zentrum des Bebens in einer Tiefe von 18 Kilometern im äußersten Westen des Himalaya-Staats, unweit der Grenze zu Tibet. Eine Stunde nach dem Beben folgte laut USGS ein Nachbeben der Stärke 4,0.

Viele Menschen wurden am späten Freitagabend im Schlaf von dem Erdbeben überrascht. Zahlreiche Lehmhäuser stürzten ein. "Es ist passiert, als wir schliefen", sagte Kamala Oli im Krankenhaus von Nepalgunj. "Wir waren zu dritt im Haus. Nur zwei von uns haben überlebt", erzählte sie, während sie ihr Baby in den Armen wog. Dutzende Überlebende mit Knochenbrüchen und Kopfverletzungen wurden zur Behandlung in die Klinik in der Kleinstadt nahe der Grenze zu Indien gebracht.

Dem nationalen Polizeisprecher zufolge starben mindestens 105 Menschen in Jajarkot und 52 in Rukum. Laut einem Sprecher der Polizei in der Provinz Karnali, Gopal Chandra Bhattarai, waren zahlreiche Sicherheitskräfte zu Fuß oder mit Hubschraubern im Einsatz, um die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen. Da sich das Beben in einer entlegenen Gebirgsregion ereignete, sei es schwierig, Informationen zu erhalten, sagte er. Einige Straßen seien nach dem Erdbeben blockiert, es werde jedoch versucht, das betroffene Gebiet auf anderen Wegen zu erreichen.

Der nepalesische Regierungschef Pushpa Kamal Dahal machte sich im Erdbebengebiet ein Bild von den Auswirkungen. Zuvor hatte er im Onlinedienst X (ehemals Twitter) seine "tiefe Trauer" angesichts der durch das Erdbeben verursachten "menschlichen und materiellen Schäden" ausgedrückt. Indiens Premierminister Narendra Modi bekundete seine "tiefe Trauer" über die Todesopfer. Indien sei "solidarisch mit dem nepalesischen Volk" und bereit, "jegliche mögliche Hilfe bereitzustellen".

Nepal liegt an Bruchstelle zweier Erdplatten

Nepal wird häufig von Erdbeben erschüttert. Das Land liegt an einer Bruchstelle zwischen der indischen und der eurasischen Kontinentalplatte, durch deren Kollision das Himalaya-Gebirge entstanden ist. Im November 2022 starben sechs Menschen bei einem Beben der Stärke 5,6 im Distrikt Doti, der an den nun getroffenen Distrikt Jajarkot angrenzt.

2015 waren bei einem Beben der Stärke 7,8 fast 9000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 22.000 Menschen wurden verletzt. Zahlreiche historisch und kulturell bedeutende Bauwerke wurden damals schwer beschädigt - unter anderem im bei Touristen beliebten Kathmandu-Tal.