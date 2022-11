Flugzeug stürzt bei Landung in Victoriasee

Unglück bei schlechtem Wetter Flugzeug stürzt bei Landung in Victoriasee

Rettungskräfte versuchen derzeit, ein Flugzeug aus dem größten See Afrikas zu heben. Beim Landeanflug auf die Stadt Bukoba in Tansania verunglückt die Maschine bei schlechtem Wetter. Die Passagiere haben anscheinend Glück im Unglück.

Im Nordwesten Tansanias ist ein Passagierflugzeug mit 43 Menschen an Bord wegen schlechten Wetters kurz vor der Landung in den Victoriasee gestürzt. Der Unfall mit der Maschine der Fluggesellschaft Precision Air habe sich bei schweren Regenfällen und dichtem Nebel etwa 100 Meter vom Flughafen der Stadt Bukoba entfernt ereignet, sagte ein örtlicher Polizeibeamter.

Bei den 43 Menschen an Bord des Flugzeugs habe es sich um 39 Passagiere, zwei Piloten und zwei Flugbegleiter gehandelt, sagte ein weiterer Beamter. 26 Menschen konnten demnach bis zum Mittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Angaben zum Zustand der Geretteten machte der Beamte nicht. Ersten Informationen zufolge soll es aber keine Toten geben.

Das Flugzeug war auf dem Weg von der Wirtschaftsmetropole Daressalam nach Bukoba am Victoriasee. "Die Rettungsaktion dauert an und wir stehen in Kontakt mit den Piloten", sagte er. Bei dem Flugzeug soll es sich dem Beamten zufolge um eine Maschine des französisch-italienischen Unternehmens ATR handeln.

Precision Air ist die größte Fluggesellschaft des ostafrikanischen Landes. Sie bestätigte den Unfall in einer kurzen Erklärung. Auf Videoaufnahmen örtlicher Medien ist zu sehen, dass das Flugzeug weitgehend unter Wasser steht. Die Einsatzkräfte versuchen, die Maschine mithilfe von Seilen und Kränen aus dem Wasser zu heben.

Das drittgrößte Binnengewässer der Welt

Tansanias Präsidentin Samia Suluhu Hassan sprach den Betroffenen des Unglücks ihr Beileid aus. "Bleiben wir ruhig, während die Rettungsarbeiten weitergehen und beten wir zu Gott, dass er uns hilft", schrieb sie auf Twitter. Vor fünf Jahren waren in Tansania elf Menschen gestorben, als ein Flugzeug eines Safari-Unternehmens im Norden des Landes abgestürzt war.

Der Victoriasee ist das drittgrößte Binnengewässer der Welt nach dem Kaspischen Meer sowie dem Oberen See in Nordamerika. Er liegt im drei Ländereck von Kenia, Uganda und Tansania. Die Fläche des Sees entspricht ungefähr der Fläche Bayerns.

Precision Airline ist auf touristische Flüge innerhalb Tansanias spezialisiert. Die Fluggesellschaft fliegt unter anderem den Kilimandscharo und die Serengeti an - beliebte Ziele von internationalen Touristen.