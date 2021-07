Wasser kam in der Nacht

In einem Wohnheim für Schwerbehinderte im rheinland-pfälzischen Sinzig sterben zwölf Menschen in den Fluten. Die wehrlosen Anwohner werden in der Nacht von den Wassermassen überrascht, jede Hilfe kommt für sie zu spät.

Unter den Hochwassertoten in Rheinland-Pfalz sind nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung auch zwölf Bewohner einer Behinderteneinrichtung der Lebenshilfe in Sinzig. Das rheinland-pfälzische Innenministerium hatte bereits am Donnerstagabend darüber informiert, zum damaligen Zeitpunkt war noch von neun Todesopfern die Rede.

Bei den Opfern handelt es sich laut "Bild"-Zeitung um Menschen mit Schwerbehinderung. Sie wurden dem Bericht zufolge in der Nacht von dem Hochwasser überrascht. Die Ahr, ein Rhein-Nebenfluss, verläuft eigentlich in rund 100 Metern Entfernung von der Einrichtung.

Der Geschäftsführer des Vereins Lebenshilfe, Stefan Möller, sagte dem Blatt, das Gebäude hätte auf Bitten der Feuerwehr eigentlich evakuiert werden sollen, als die Flut nahte. Eine Nachtwache sei im Nachbarhaus gewesen. "Die Bewohner waren nicht allein", sagte Möller.

"Doch als der Mitarbeiter rüber ist, kam die Flutwelle - er kam nicht mehr raus und konnte keine Hilfe leisten", sagte Möller. "Das ist fürchterlich - unsere Mitarbeiter sind traumatisiert, helfen aber noch, so gut sie können." Sie seien noch bei der Versorgung anderer Bewohner eingesetzt.