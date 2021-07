Keller sind geflutet, Fässer weggeschwemmt, landwirtschaftliche Geräte vernichtet: Viele Winzer im Ahrtal in Rheinland-Pfalz haben beim Hochwasser hohe Schäden erlitten. Mit dem Erlös von Tausenden geretteten Weinflaschen will nun ein Verein beim Wiederaufbau helfen.

Das Ahrtal in Rheinland-Pfalz ist für seinen Weinanbau berühmt und zieht jedes Jahr viele Touristen an. Bei der verheerenden Flutkatastrophe vor zwei Wochen wurde die Region besonders schwer getroffen. Mehr als 150 Menschen sind ums Leben gekommen, die Infrastruktur ist völlig zerstört, die Schäden gehen in die Millionen. Auch viele Winzer und Gastronomen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.

Mit einer Spendenaktion des gemeinnützigen Vereins "Ahr - A wineregion needs Help vor Rebuilding" soll den betroffenen Betrieben geholfen werden. Unter dem Label #flutwein können die unterschiedlichsten Qualitätsweine aus der Region, die durch Flut ironischerweise zu einer limitierten Rarität geworden sind, gekauft werden - allerdings in dem Zustand, in dem sie gerettet wurden. Sie sind zwar im Hochwasser nicht zu Bruch gegangen, sind aber von einer Schlammschicht bedeckt und teilweise ohne Etikett. Mit dem Verkauf der "Unikate mit hohem symbolischen Wert", wie es auf der Spendenseite heißt, soll der Wiederaufbau im Kreis Ahrweiler unterstützt werden.

Mehr als 7000 Menschen haben die Aktion bereits unterstützt. Bis zum 1. September können die "Flutweine" noch gekauft werden. Ins Leben gerufen wurde die Kampagne von einer Initiative der örtlichen Gastronomen "Klebers Küche & Garten" zusammen mit dem Ahrwein e.V.