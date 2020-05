Den Ersten und Zweiten Weltkrieg, ja sogar einen Atomtest übersteht die "USS Nevada". Das Kriegsschiff wird letztlich bei einer Militärübung im Pazifik zerstört, das Wrack bleibt lange unauffindbar. Nun entdecken Forscher die Überreste des Symbols der US-Militärgeschichte.

Das Kriegsschiff "USS Nevada" galt lange Zeit als "unsinkbar" und das, obwohl es eigentlich seine Bestimmung war, bei Zielmanövern der US-Marine zerstört zu werden. Im Juli 1948 wurde es bei einer Schießübung im Pazifik letztlich doch versenkt, doch die Position des Wracks war unbekannt. Nun haben Forscher die Überreste des verschollenen Schiffs südwestlich von Pearl Harbor ausfindig gemacht, wie das Unternehmen Ocean Infinity mitteilt. Das Suchschiff "Pacific Contructor" habe die "USS Nevada" in 4700 Metern Tiefe vorgefunden.

Eine erste Untersuchung des Wracks ergab, dass das Schlachtschiff kopfüber auf einer schlammigen Ebene in einem Trümmerfeld liegt, das sich mehrere Hundert Meter um den Rumpf herum erstreckt. Bug und Heck des Schiffes fehlen demnach.

Die "USS Nevada" gilt als wichtiges Symbol in der US-Militärgeschichte, da sie an beiden Weltkriegen beteiligt und über 35 Jahre im Einsatz war. Während das Schiff den Ersten Weltkrieg noch unbeschadet überstand, wurde es beim japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 schwer beschädigt. Drei Jahre später war die "Nevada" bei der Invasion in der Normandie schon wieder im Einsatz.

Fortan sollte die "Nevada" bei Militärmanövern als menschenleeres Zielobjekt versenkt werden. Doch selbst den US-Kernwaffentest 1946 überstand das Schiff. Aus den Tests wollte die US-Regierung Kenntnisse über das Ausmaß der Wirkung einer Atombombe erlangen. Für den Atomschlag wurde das 178 Meter lange Schiff sogar orange angestrichen, um dem Bomber das Zielen zu erleichtern: ohne Erfolg.

Schließlich schaffte am 31. Juli 1948 ein einzelner Torpedo das, was die Deutschen und Japaner nicht konnten: die "Nevada" auf den Meeresgrund zu schicken.