Die französische Polizei hat offenbar ein Imageproblem. Zumindest verkauft man im eben eröffneten Online-Shop jetzt Produkte, um den eigenen "Ruf aufzuwerten". Zudem soll mit teils kuriosen Produkten der Nachwuchs gelockt werden.

Kuscheltiere, Kekse und Kaffeetassen: Mit solchen Produkten will die französische Polizei ihr Image aufbessern. Die Gendarmerie eröffnete jetzt einen eigenen Online-Shop. Dort sind unter anderem Plüschpferde der Republikanischen Garde erhältlich oder kleine Citroën-Polizeiwagen aus Blech, die Butterplätzchen enthalten.

Die Gendarmerie erklärte, sie wolle mit dem neuen Internet-Shop ihren "Ruf aufwerten" und die Produkte einem breiten Publikum zugänglich machen. Zuletzt hatten in Frankreich Zehntausende gegen übermäßige Polizeigewalt und Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte demonstriert. Die Regierung kündigte daraufhin an, gegen "Exzesse" wie den Würgegriff bei Verhaftungen vorzugehen.

Die Gendarmerie gehörte ursprünglich der französischen Armee an. Mit dem Online-Shop will sie augenscheinlich auch um Nachwuchs werben: So gibt es eine eigene Rubrik für den "künftigen Gendarmen". Im Angebot sind Kopfhörer, wie sie die Spezial-Eingreiftruppe gegen Terrorismus trägt, oder Wasserpistolen und ferngesteuerte Polizei-Modellautos vom klassischen Streifenwagen über einen Land Rover bis zum Buggy.

Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt, unter anderem mit Pfannkuchen, die in einer Dose in der Form eines Gendarmerie-Busses geliefert werden. Feuerlöscher, Notizblöcke und USB-Sticks gehören ebenso zum Angebot wie Aufnäher, Medaillen und Abzeichen.