Im Sommer 2018 kommt es in Paris zu einem tödlichen Gewaltexzess. Ein junger Mann wird überfahren und schließlich geschlagen und mit Messern angegriffen. Auch Rapper MHD gerät in den Fokus der Ermittler. Er trägt erhebliche Mitschuld an dem Mord, wie ein Gericht in Frankreich nun feststellt.

Der französische Rapper MHD ist wegen Mordes zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wie das Schwurgericht in Paris befand, hat sich der Musiker an dem Tod eines jungen Mannes vor rund fünf Jahren mitschuldig gemacht. In dem Fall wurden zudem am Samstagabend fünf weitere Mitangeklagte verurteilt, wie mehrere französische Medien berichteten.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli 2018 in Paris. Ein 23-jähriger Mann wurde absichtlich von einem Auto überfahren, anschließend von rund zehn Männern geschlagen und mit Messern angegriffen. Der Mann erlag seinen Verletzungen. Das Auto wurde einen Tag später ausgebrannt auf einem Parkplatz gefunden. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass der ausgebrannte Mercedes dem Musiker gehörte. Mehrere Zeugen behaupteten, ihn am Tatort gesehen zu haben. Im Mittelpunkt des Falls soll ein Bandenstreit stehen.

"Er bestreitet jegliche Verwicklung"

MHD wies vor Gericht die Vorwürfe zurück. "Er bestreitet jegliche Verwicklung in die Schlägerei", erklärte seine Anwältin während des Prozesses. Nicht einmal seine Anwesenheit am Tatort sei erwiesen. MHD, der mit bürgerlichem Namen Mohamed Sylla heißt, gilt als Pionier des Afro-Trap, einer Mischung aus Hip-Hop und afrikanischer Musik. Sein Künstlername stellt ein Kürzel seines eigentlichen Vornamens dar: MoHameD.

In Frankreich wurde er 2015 dank eines auf Youtube veröffentlichten Videos bekannt. Mit "Afro Trap Part. 3 (Champions League)", einer Hymne auf den Hauptstadt-Fußballverein Paris Saint-Germain, landete er einen großen Hit. Sein gleichnamiges erstes Album wurde mit Platin ausgezeichnet. Sein zweites Album "19", das erst im September 2018 erschienen ist, schaffte es nicht nur in Frankreich, sondern auch in Belgien und der Schweiz bis in die Top Ten.