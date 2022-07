Wanda Palmer wurde blutüberströmt im Juni in ihrem Haus entdeckt.

Die Sanitäter halten Wanda Palmer für tot, als sie mit schweren Kopfverletzungen in ihrem Haus in West Virginia im Sommer 2020 entdeckt wird. Sie überlebt, liegt aber lange im Koma. Wegen fehlender Hinweise wird die Gewalttat nicht aufgeklärt. Als die Frau nun erwacht, können die Ermittlungen beendet werden.

Zwei Jahre nachdem sie durch einen Angriff ins Koma gefallen war, ist eine Frau in den USA wieder aufgewacht - und hat ihren Bruder als Täter identifiziert. "Attackiert, geschlagen und zum Sterben zurückgelassen, ist Wanda Palmer wieder aufgewacht und konnte nun die Festnahme ihres Angreifers, ihres Bruders Daniel Palmer, erleben", teilte die Polizei im Bundesstaates West Virginia mit.

Die 51-Jährige Frau war im Juni 2020 blutüberströmt in ihrem Haus in Cottageville entdeckt worden. Laut CNN-Bericht war die Frau in einer aufrechten Position auf ihrer Couch gefunden wurden. Die gerufenen Sanitäter dachten zunächst, sie sei tot - merkten aber dann, dass Wanda Palmer noch atmete. Sie hatte bei dem Angriff unter anderem eine schwere Kopfverletzung erlitten. Die Wunde ließ vermuten, dass sie mit einer Machete oder einer Axt zugefügt wurde. Die Tatwaffe wurde nie gefunden, auch gab es keine Videoaufnahmen oder Augenzeugen. Deshalb tappten die Ermittler zwei Jahre lang im Dunkeln.

Nun aber konnte das Opfer nach dem Aufwachen aus dem Koma den Täter selbst identifizieren: Zwar kann Wanda Palmer den Polizeiangaben zufolge noch immer keine ganzen Sätze sprechen, sie konnte aber klar mit "Ja" und "Nein" antworten und so ihren 55-jährigen Bruder Daniel als ihren Angreifer benennen. Dieser wurde festgenommen und des Mordversuchs beschuldigt.