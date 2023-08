Weil sie aus dem Dachraum laute Geräusche hören, rufen Hausbesitzer in Australien eine Schlangenfängerin. Die entdeckt zwei beeindruckende Teppichpythons. Allerdings ist an die Tiere nicht leicht heranzukommen. Ein Video zeigt den mutigen und geschickten Einsatz der Frau.

Eine Schlangenfängerin hat an der Sunshine Coast im australischen Queensland zwei riesige, miteinander streitende Schlangen aus der Decke eines Hauses befreit. Auf einem Video, das die "Sunshine Coast Snake Catchers" auf Facebook veröffentlichten, ist zu sehen, wie die Frau auf der Kante einer Arbeitsplatte in der Küche balanciert und gleichzeitig die beiden Teppichpythons aus einer kleinen Öffnung in der Decke zieht.

Die Besitzer des Hauses hatten Schlangenfängerin Tiarnah kontaktiert, weil sie laute Klopfgeräusche aus dem Dachraum gehört hatten. Die Expertin konnte Aufnahmen von zwei in einem Dachzwischenraum miteinander kämpfenden Teppichpythons machen. Da es keine Möglichkeit gab, direkt zu den Tieren zu gelangen, schnitt die Schlangenfängerin mit der Erlaubnis der Besitzer ein kleines quadratisches Loch in die Küchendecke.

Auf dem Video ist zu sehen, wie die Frau anschließend auf einer Küchenarbeitsfläche steht und in die Öffnung leuchtet, um die beiden männlichen Pythons zu lokalisieren. Dann fädelt sie einen Schlangenhaken ein, zieht die Tiere behutsam in Richtung des Lochs und bekommt das erste Tier zu fassen.

Noch während sich die Schlange um ihre rechte Hand wickelt, greift die Frau mit der linken Hand nach dem zweiten Python, der sich als etwas widerspenstiger erweist und sich aus dem Griff der Frau herauswinden will. "Jesus", kommentiert eine Männerstimme im Hintergrund. Doch die Schlangenfängerin behält die Nerven und zieht das Tier wie ein langes Seil aus dem Dachzwischenraum.

"Sie hat eine Medaille verdient"

Während die Frau mit den Schlangen an Händen und Armen vom Tisch steigt, sagt sie: "Ich hasse es, ihre Köpfe so zu halten." Anschließend deponiert sie die Schlangen nacheinander mit einem erleichterten "perfekt" außerhalb des Sichtfeldes vermutlich in vorher bereitgestellten Boxen.

In den Kommentaren zu dem Video wird die Schlangenfängerin mit Lob für ihren Mut und ihre Geschicklichkeit überhäuft. "Das war absolut großartig" und "Was für eine unglaubliche Frau. Diese Frau ist so stark, sie hat eine Medaille verdient", heißt es dort unter anderem. Eine andere Userin schreibt: "Bei ihr sah das so einfach aus! Jetzt will ich ein Tiarnah-T-Shirt."