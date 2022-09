Frauenleiche in Bremerhaven entdeckt

Hinweise auf gewaltsamen Tod Frauenleiche in Bremerhaven entdeckt

Polizisten sicherten am Fundort Spuren.

Beim Spazierengehen entdeckt ein Passant in Bremerhaven die Leiche einer Frau. Erste Hinweise, dass sie getötet wurde, erhärten sich im Laufe der Ermittlungen. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Bremerhaven ermittelt inzwischen eine Mordkommission der Polizei. Die von einem Spaziergänger in einem unwegsamen Gelände gefundene Tote sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit Opfer eines Tötungsdelikts geworden", teilte die Polizei in Bremerhaven mit. Darauf hatten bereits die Auffindesituation und erste Erkenntnisse aus der rechtsmedizinischen Untersuchung schließen lassen.

Zur Aufklärung des Falls bittet die eingerichtete Mordkommission der Polizei Bremerhaven um Hinweise von Zeugen. Von Interesse seien etwa Informationen über am Straßenrand abgestellte Autos, aber auch andere auffällige Beobachtungen im Umkreis des Fundorts in den vergangenen zwei Wochen.

Der Leichnam war am Montag entdeckt worden, weitere Einzelheiten standen aber erst nach der inzwischen erfolgten Obduktion fest. Demnach handelt es sich um eine Frau, die anscheinend Opfer eines Verbrechens wurde. Die Identität der Getöteten ist noch unbekannt.