In einer US-Kleinstadt im Bundesstaat Georgia flüchten mehrere Verdächtige vor einer Verkehrskontrolle. Dabei verliert einer von ihnen anscheinend eine Waffe, die Stunden später in dem gleichen Waldstück ein kleiner Junge beim Spielen entdeckt. Seine Neugierde endet für seinen sieben Jahre älteren Bruder tödlich.

In den USA hat ein fünfjähriger Junge versehentlich seinen sieben Jahre älteren Bruder erschossen. Die Waffe habe er in einem Waldstück hinter ihrem Elternhaus gefunden, teilen die Beamten des Griffin Police Department mit. Der Junge habe die Waffe für ein Spielzeug gehalten und den Abzug betätigt. Nachdem die gerufenen Polizeibeamten einen Notarzt gerufen und den Zwölfjährigen reanimiert hätten, sei er mit einer Schusswunde in der Brust in ein Krankenhaus gekommen und dort seinen Verletzungen erlegen.

Griffin ist eine Kleinstadt mit knapp 24.000 Einwohnern bei Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Der Polizei zufolge kam es etwa zwei Stunden vor dem tödlichen Vorfall zu einer Verkehrskontrolle in der Nähe des Tatortes. Dabei seien zwei oder mehr verdächtige Männer in das Waldstück geflüchtet. Beim Absuchen hätten die Beamten anschließend Drogen gefunden, aber keine Waffe. Den Angaben zufolge hat sich das Unglück am Samstag ereignet, einen Tag vor Muttertag.

Die Polizei fahndet nach eigenen Angaben nach dem Verdächtigen, der die Waffe verloren hat. Sie ist an die Spurensicherung übergeben worden, um Fingerabdrücke festzustellen.

In den USA sind Waffen vielerorts leicht zu kaufen. Diese werden häufig für Amokläufe in Schulen, Einkaufszentren und anderen öffentlichen Orten genutzt, viele Menschen wollen sich damit aber auch vor Einbrechern schützen. Dabei kommt es gerade in Haushalten mit Kindern immer wieder zu tödlichen Unfällen, wenn die Waffen nicht richtig weggeschlossen werden.