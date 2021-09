Hubschrauber an Suche beteiligt Fünfjähriger löst Großeinsatz in Krefeld aus

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte suchten stundenlang am und im Elfrather See nach dem Jungen, wie die Krefelder Polizei mitteilte.

Polizei und Feuerwehr aus mehreren Städten suchen mit Hubschraubern, Drohnen und Rettungsbooten einen kleinen Jungen aus Krefeld. Die Einsatzkräfte finden den Fünfjährigen schließlich wohlbehalten wieder. An einem Ort, mit dem sie wohl am wenigsten gerechnet hätten.

Ein zunächst unauffindbarer Fünfjähriger hat in Krefeld eine groß angelegte Suchaktion zu Land, zu Wasser und aus der Luft ausgelöst. Am Sonntagnachmittag suchten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte aus mehreren Städten stundenlang am und im Elfrather See nach dem Jungen, wie die Krefelder Polizei mitteilte. Dabei seien unter anderem ein Polizeihubschrauber, zwei Drohnenteams und Rettungsboote zum Einsatz gekommen.

Auf dem Wasser hätten die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Rettungsbooten nach dem Jungen Ausschau gehalten. Zeitgleich suchten den Angaben zufolge Taucher der Duisburger Feuerwehr den See unter Wasser ab. An Land hätten DRK-Rettungshundestaffeln aus Krefeld, Wesel und Viersen die Suche unterstützt.

Letztendlich konnte der Fünfjährige am Abend wohlbehalten auf dem Hof seines Wohnhauses gefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte er sich während der Suchaktion an unterschiedlichen Orten auf dem Hof versteckt.