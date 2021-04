An der Grenze zwischen Spanien und Frankreich wollen Polizisten einen Autofahrer kontrollieren, da macht dieser plötzlich kehrt und fährt in falscher Richtung davon. Als der Wagen nach einer Verfolgungsjagd zum Stehen kommt, machen die Beamten eine schaurige Entdeckung.

In Spanien ist ein Geisterfahrer mit einer stark verwesten Leiche auf dem Beifahrersitz festgenommen worden. Zuvor hatte er sich eine lange Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeifahrzeugen geliefert. Auf der Autobahn AP-7 unweit der katalanischen Gemeinde Jafre kam der 66-Jährige mit seinem Wagen nach einem Unfall zum Stehen, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall rund 40 Kilometer südlich der französischen Grenze sei niemand ernsthaft verletzt worden.

Der Mann sei in Frankreich und Spanien mehr als 30 Kilometer in falscher Richtung unterwegs gewesen. Die Polizei ermittelt, am Freitag soll der Geisterfahrer einem Richter vorgeführt werden.

Wie die Zeitung "El País" unter Berufung auf die Behörden berichtete, wurde der Geisterfahrer als spanischer Bürger identifiziert, der lange Zeit in der Schweiz gelebt habe. Bei der Leiche handele es sich den Erkenntnissen zufolge um den schweizerischen Lebenspartner des Mannes, der vor etwa drei Wochen im Alter von 88 Jahren unter bisher ungeklärten Umständen gestorben sei. Die Leiche soll einer Autopsie unterzogen werden.

Laut "El País" war der Mann am frühen Donnerstagnachmittag an der Grenze unterwegs. Bei einer Kontrolle in Le Boulou machte er plötzlich kehrt und fuhr in falscher Richtung davon. Die französische Polizei informierte sofort die spanischen Behörden. Es wird vermutet, dass der Mann mit der Leiche in die schweizerische Heimat seines verstorbenen Lebenspartners fahren wollte. Wegen der Corona-Pandemie gibt es derzeit an der Landesgrenze zwischen Spanien und Frankreich Kontrollen, bei denen unter anderem die vorgeschriebenen negativen PCR-Tests vorgelegt werden müssen.