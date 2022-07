Es ist drei Meter hoch und fast sieben Meter lang: Im New Yorker Auktionshaus Sotheby's wechselt das Gerippe eines Gorgosaurus den Besitzer. Die "Ungestüme Echse" reiht sich ein in die Liste der teuersten jemals versteigerten Dinosaurierskelette.

In New York ist das vollständige Skelett eines Gorgosaurus für 6,1 Millionen Dollar versteigert worden. Damit ist das drei Meter hohe und 6,7 Meter lange Exemplar eines der teuersten jemals versteigerten Dinosaurierskelette, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Der Schätzpreis lag zwischen fünf und acht Millionen Dollar.

Der Gorgosaurus ("Ungestüme Echse") lebte in der Oberkreidezeit und starb vor etwa 77 Millionen Jahren aus. Er wog in der Regel zwei Tonnen und war etwas kleiner als sein berühmter Verwandter, der Tyrannosaurus rex. Das nun versteigerte Exemplar wurde 2018 im US-Bundesstaat Montana gefunden. Seitdem befand es sich stets in Privatbesitz.

Im Mai war bei Christie's ein Skelett des Deinonychus antirrhopus versteigert worden, der als Inspiration für den Velociraptor aus Steven Spielbergs "Jurassic Park" diente - tatsächlich handelt es sich um zwei verschiedene Arten, doch die Drehbuchautoren nahmen sich beim Entwurf ihrer Dinos einige künstlerische Freiheiten.

Die Auktion brachte 12,4 Millionen Dollar ein, das Doppelte des Schätzwerts. Das gut drei Meter lange Fossil war vor mehreren Jahren im Wolf Canyon ebenfalls im US-Bundesstaat Montana ausgegraben worden und seither in Privatbesitz.

Den bisherigen Rekordpreis von 31,8 Millionen Dollar erzielte im Jahr 2020 ein Skelett des Tyrannosaurus rex. Bei dem 1987 bei Buffalo im US-Bundesstaat South Dakota entdeckten "Stan" handelte es sich um eines der vollständigsten Exemplare. Paläontologen brauchten mehr als drei Jahre, um die 188 Knochen auszugraben und zusammenzusetzen. Der Fund diente als Vorlage für diverse in Museen aufgestellte Dino-Repliken.