Panorama

Ein Toter und mehrere Verletzte: Größte Gasstation Österreichs explodiert

Bei einer Explosion in einem Gaswerk in Niederösterreich kommt am Morgen ein Mensch ums Leben. Die Rettungskräfte zählen mehr als ein Dutzend Verletzte. Meterhoch schießen die Flammen in den Himmel. Autos schmelzen in der enormen Hitze.

Im österreichischen Baumgarten an der March hat es am Morgen eine Explosion in einem Gaswerk gegeben. "Um 8.45 Uhr ist es zu einer Explosion und einem Brand gekommen", sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben des Roten Kreuzes kam mindestens ein Mensch ums Leben - 18 weitere seien verletzt worden. Die Polizei sprach von 60 Verletzten. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Die Situation sei aber unter Kontrolle und die Löscharbeiten im Gange, erklärte die Polizei.

Bei dem Unglücksort handelt es sich um Österreichs größtes Verteilerzentrum für Erdgasimporte aus Russland und Norwegen. Mit einer Jahreskapazität von 40 Milliarden Kubikmeter zählt sie zu den wichtigsten Gas-Drehscheiben Mitteleuropas, über sie wird vor allem Norditalien und Süddeutschland mit Erdgas versorgt.

Die im Werk eingesetzten Mitarbeiter seien bereits in Sicherheit gebracht worden, hieß es. Lokalen Medienberichten zufolge sind mindestens zehn Feuerwehren, vier Notarztwagen und auch Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich forderte Anwohner via Twitter dazu auf, den Bereich zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Auf Bildern in sozialen Netzwerken waren mehrere Meter hohe Flammen zu sehen. Das Feuer habe eine derartige Hitze entwickelt, dass selbst Karosserieteile der auf dem Parkplatz abgestellten Autos schmolzen.

Nach Polizeiangaben ist die Explosion auf eine technische Ursache zurückzuzführen. Das Landeskriminalamt habe Ermittlungen aufgenommen. "Wir müssen jetzt herausfinden, welche Anlagenteile betroffen sind", sagte ein Pressesprecher der OMV dem Nachrichtensender ORF.

Quelle: n-tv.de