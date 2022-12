Als Investigativjournalist ist RTL-Reporter Günter Wallraff eine Legende. Nun wird dem 80-Jährigen eine besondere Ehre zuteil. Das "Medium Magazin" würdigt mit einem Ehrenpreis sein Lebenswerk. Erstplatzierter in der Kategorie "Chefredaktion national" wird Gregor Peter Schmitz vom "Stern".

RTL-Investigativreporter Günter Wallraff hat den Ehrenpreis des "Medium Magazins" für sein Lebenswerk erhalten. "Mit seinen legendären Undercover-Einsätzen wurde Günter Wallraff zum Vorbild zahlreicher Journalistinnen und Journalisten und hat ein eigenes Genre geprägt. Für die einen ist er ein mutiger Gerechtigkeitskämpfer, für die anderen eine Ikone des Investigativjournalismus", hieß es in der Begründung der Jury.

Das Magazin betitelte den 80-jährigen Wallraff im dazu veröffentlichten Porträt als den "Unbeugsamen", der auch heute noch mit seinem "Team Wallraff" bei RTL Missstände aufdecke - wie zuletzt die katastrophalen hygienischen Zustände bei der Fast-Food-Kette Burger King. "Ein journalistischer Leuchtturm mit fortdauernder Strahlkraft", fasst die Jury Wallraffs Bedeutung zusammen.

Als Bester in der Kategorie "Chefredaktion national" wurde "Stern"-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz ausgezeichnet. In der Begründung der Jury heißt es: "Bravourös, wie er den 'Stern' in wenigen Monaten wieder zurück auf den journalistischen Radar gebracht hat: Dank Schmitz ist das Heft wieder relevanter, provokanter und politischer. Zudem meisterte er auch als Führungskraft mehrere brisante Herausforderungen souverän."