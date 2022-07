In den 50er Jahren macht Sonny Barger aus den "Hells Angels" eine straff geführte Organisation. Nach mehreren Gefängnisaufenthalten widmet sich der Rocker dem Bücherschreiben. Nun ist die Ikone der "Höllenengel" im Alter von 83 Jahren verstorben.

Die langjährige Führungsfigur des Rocker- und Motorradclubs "Hells Angels", Sonny Barger, ist tot. Der US-Amerikaner sei im Alter von 83 Jahren in Kalifornien im Kreise seiner Familie an Leberkrebs gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf seinen früheren Manager und Anwalt Fritz Clapp.

Barger wurde 1838 in Modesto im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Seine Mutter verließ die Familie, als er vier Monate alt war. Nachdem er wegen Dokumentenfälschung aus der US-Armee entlassen wurde, gründete er die Biker-Gruppe "The Oakland Panthers". 1957 vereinigte er seinen Klub mit mehreren anderen Rockergangs unter dem Namen "Hells Angels".

Sonny Barger im Jahr 1980. (Foto: ASSOCIATED PRESS)

Wegen Waffenbesitz, Rauschgifthandel und Körperverletzung landete Barger mehrfach im Gefängnis. 1982 erkrankte er an Kehlkopfkrebs, woraufhin ihm seine Stimmbänder entfernt werden mussten. Nach der Operation musste er das Sprechen neu lernen. Später machte er sein Rocker-Image zu Geld und schrieb fünf Bücher, darunter eine Autobiografie.

Ursprünglich wurden die "Hells Angels" 1948 von Kriegsveteranen in Kalifornien gegründet. Doch erst unter Barger wurde aus der Gruppe von Harley-Davidson-Fans, die in Lederkluft auf ihren schweren Motorrädern über die Straßen fuhren, eine straff geführte, weltweite Organisation mit Mitgliedern in mehr als 50 Ländern.

Ihren ersten deutschen Ableger gründeten die Biker mit dem geflügelten Totenkopf als Emblem 1973 in Hamburg. Doch erst nach dem Übertritt der bis dahin einflussreichsten Gruppe "Bones" im Jahr 1999 erreichten die "Höllenengel" in der Bundesrepublik die Vormachtstellung. Die "Hells Angels" gelten heute als mitgliederstärkster und mächtigster Rockerklub der Welt. Einzelne Unterverbände der "Hells Angels" werden immer wieder mit Straftaten in Verbindung gebracht.