Nicht nur kalendarisch beginnt in Deutschland der Sommer, auch die Temperaturen schnellen in die Höhe. Geht es am Montag noch gemächlich los, sind ab Mitte der Woche vielerorts über 30 Grad zu erwarten. Vereinzelt können sich Gewitter bilden.

Die Menschen in Deutschland können pünktlich zum Sommerbeginn mit viel Sonne rechnen. Das Hoch "Utz" bringt den Hochsommer nach Deutschland - die erste Hitzewelle des Jahres steht an. Nach Daten der ntv-Wetterredaktion startet die Woche am Montag mit viel Sonne und nur ganz vereinzelten Schauern im Süden. Dazu gibt es 21 Grad in den Bergen und an der Küste, sowie bis zu 27 Grad im Rhein-Main-Gebiet.

Am Dienstag ziehen die Wolken dann immer weiter ab und die Temperaturen kratzen an der 30-Grad-Marke. Am Mittwoch ist es nahezu überall sehr sonnig und trocken, mit 23 Grad im Südosten und 31 Grad am Rhein. Donnerstag ist die Hitze dann schlussendlich da, vom Oberrhein bis ins Emsland geht es hoch auf 30 bis 33 Grad, im Rest des Landes auf 25 bis 29 Grad. Dazu bekommt der Osten ein paar Schauer, das Erzgebirge auch Gewitter ab. Für den Rest geht es sehr sonnig weiter.

In der Nacht auf Freitag gibt es in den westlichen Ballungsgebieten eine erste tropische Nacht, in der es nicht kälter als 20 Grad wird. Tagsüber werden es 26 Grad im Erzgebirge und voraussichtlich sogar bis zu 34 Grad in Nordrhein-Westfalen. Zum Abend hin können sich ein paar Hitzegewitter bilden.

Am Samstag breitet sich die Hitze über das ganze Land aus, es werden flächendeckend zwischen 30 und 32 Grad, vereinzelt sogar bis 34 Grad. Nur an der Küste und im Bergland ist es bei 26 bis 29 Grad angenehmer. Die Gewitter- und damit Unwettergefahr steigt im Südwesten an. Am Sonntag könnte es daher des Öfteren ordentlich krachen. Neben viel Sonne gibt es im Tagesverlauf auch häufig kräftige Gewittergüsse mit Unwetterpotenzial bei 25 bis 33 Grad.