Niederländische Stadt in Angst Hochgiftige Mamba tagelang vermisst

Das zwei Meter lange Tier verstecke sich in der Gipswand seines Besitzers.

Im niederländischen Tilburg sorgt eine Grüne Mamba für Aufregung. Die hochgiftige Schlange ist angeblich ausgebüxt, tagelang fahndet die Polizei nach dem Tier. Nun stellt sich heraus: Die Mamba hat das Haus des Besitzers nie verlassen.

Die angebliche Flucht einer hochgiftigen Grünen Mamba hat in der südniederländischen Stadt Tilburg in den vergangenen Tagen für Aufregung gesorgt. Nun wurde die Schlange im Haus ihres Besitzers gefunden. Die Polizei war zuvor davon ausgegangen, dass die gefährliche Schlange ihrem Besitzer entkam und hatte nach dem Tier gefahndet. Die Bewohner von Tilburg waren dazu aufgerufen worden, in ihren Häusern zu bleiben und auf keinen Fall zu versuchen, das zwei Meter lange Reptil einzufangen.

Zudem war ein Fahndungsplakat mit einer Warnung vor der hochgiftigen Schlange veröffentlicht worden. Darauf hieß es auch, das Tier habe eine Vorliebe für dunkle und warme Orte: "Wenn sie das findet, wird sie sich sehr passiv verhalten." Auf der Suche nach dem Tier hatten die Beamten auch Spürhunde eingesetzt und Schlangenexperten zurate gezogen - vergeblich.

Nun wurde die zwei Meter lange Mamba hinter eine Gipswand im Haus ihres Besitzers gefunden. Dies teilten die Behörden mit. Die Schlange überstand ihr Versteckspiel offenbar unbeschadet. Das Tier sei "munter und aktiv", sagte der Biologe Freek Vonk, der bei der Suche geholfen hatte. "Es konnte genug Wasser trinken und ist bei guter Gesundheit." Der Fall um die verschwundene Mamba hatte trotz anderer großer Themen wie der niederländischen Parlamentswahl landesweit für Schlagzeilen gesorgt.