In Nordrhein-Westfalen wird ein Säugling positiv auf das Coronavirus getestet. Bei der Ermittlung der Kontaktpersonen stoßen die Behörden auf eine Hochzeitsfeier in der Stadt Frechen. Die Folge: 850 Menschen müssen in Quarantäne.

Nach einer Hochzeitsfeier in Frechen in Nordrhein-Westfalen sind bislang 23 der 85 Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Erft-Kreises mit. Die Feier fand am 22. August statt. Unmittelbar nach Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle seien alle Gäste und sonstigen Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden. Alle Teilnehmer der Feier wurden am Wochenende auf das Coronavirus getestet, wie es hieß. Die bisher positiv Getesteten hätten überwiegend ihren Wohnsitz in Hürth.

Wie ein Kreissprecher gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger" sagte, wurde das Gesundheitsamt am vergangenen Donnerstag über einen positiven Test bei einem Säugling informiert. Bei der Ermittlungen der Kontaktpersonen sei dann herausgekommen, dass die Familie an der Hochzeitsfeier teilgenommen hatte.

Insgesamt befinden sich aktuell 850 Personen aus dem Rhein-Erft-Kreis in Quarantäne und damit 174 mehr als noch am Freitag, teilte das Landratsamt weiter mit. Der enorme Anstieg sei darauf zurückzuführen, dass die neuen Fälle selbst eine beträchtliche Anzahl von beruflichen und privaten Kontakten hatten. Betroffen seien unter anderem zwei Kindertagesstätten, eine Schule und ein Fußballverein.

Nach Angaben der zuständigen Stadtverwaltung habe es sich bei der Hochzeitsfeier um eine zulässige Veranstaltung gehandelt, meldet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Demnach gebe es keine Hinweise darauf, dass gegen Corona-Vorschriften verstoßen wurde. Laut Landesverordnung seien Familienfeiern mit bis zu 150 Gästen zulässig. Mindestabstände und Maskenpflicht gelten bei solchen Veranstaltungen nicht, wenn Vorkehrungen zur Hygiene getroffen und Kontaktlisten geführt werden.