Panorama

Starke Regen und Gewitter: Hurrikan "Willa" trifft auf Küste von Mexiko

Mit heftigen Winden und starken Regenfällen erreicht Hurrikan "Willa" das mexikanische Festland. Die Behörden warnen vor Flutwellen und Erdrutschen. Auf seinem Weg über den Pazifik hat der Wirbelsturm zuvor an Stärke verloren.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde ist der Wirbelsturm "Willa" im Nordwesten Mexikos auf Land getroffen. Das Auge des Wirbelsturms erreichte nahe der Stadt Escuinapa im Bundesstaat Sinaloa die Westküste des Landes, wie der mexikanische Wetterdienst mitteilte. Die Behörden warnten vor gefährlichen Flutwellen und Erdrutschen. Im Westen und Nordwesten Mexikos führte der Hurrikan bereits zu starkem Regen und Gewittern. Betroffen waren auch viele Badeorte

Auf seinem Weg über den Pazifik hatte der Hurrikan an Stärke verloren und war auf die dritthöchste Kategorie 3 herabgestuft worden. Am Montag hatte "Willa" zeitweise die höchste Hurrikan-Kategorie 5 erreicht.

Der Wirbelsturm hatte sich seit Montag leicht abgeschwächt. Für den Küstenabschnitt zwischen San Blas im Bundesstaat Nayarit und Mazatlán im Staat Sinaloa sowie die vorgelagerten Islas María galt Hurrikan-Warnung.

Sein Name spricht für eine sehr aktive Hurrikan-Saison im Pazifik: Die Tropenstürme werden jedes Jahr in alphabetischer Reihenfolge benannt. In der bis Ende November dauernden Saison im Pazifik ist man bereits bei "W" angelangt. Der bislang letzte atlantische Sturm war vor zwei Wochen "Nadine".

Quelle: n-tv.de