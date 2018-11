Panorama

Edle Karosse für Parade: Japans Kaiser bekommt neues Nobel-Auto

Als erster japanischer Kaiser seit Jahrhunderten dankt Akihito im kommenden Jahr noch zu Lebzeiten ab. Anlässlich dieser neuen Ära soll auch ein neuer Nobel-Wagen für die Kaiser-Parade seines Sohnes her.

Japan will für eine Parade anlässlich der Inthronisation des künftigen Kaisers Naruhito nächstes Jahr eine neue Nobelkarosse anschaffen. Das meldeten japanische Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Naruhitos Vater, der 84-jährige Kaiser Akihito, wird am 30. April 2019 abdanken und damit als erster Monarch seit 200 Jahren noch zu Lebzeiten seinem Nachfolger weichen.

Am Tag darauf wird sein ältester Sohn mit 54 Jahren den Chrysanthementhron besteigen und so eine neue Ära einläuten. Am 22. Oktober 2019 ist dann eine Parade für den neuen Kaiser in einem offenen Wagen geplant.

Naruhitos Vater hatte sich seinem Volk 1990 bei seiner eigenen Parade noch in einem Rolls-Royce-Cabrio gezeigt. Doch die britische Karosse sei inzwischen veraltet, nötige Ersatzteile würden gar nicht mehr hergestellt, hieß es. Auch aus Kostengründen solle es diesmal ein Wagen aus heimischer Fertigung werden. Im Gespräch sei ein Auto des Branchenprimus Toyota. Eine Pferdekutsche sei indes zu "gefährlich".

Quelle: n-tv.de