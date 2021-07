Junge Frau tot in Kleidercontainer gefunden

In einem dieser beiden Altkleidercontainer soll die junge Frau von Passantinnen entdeckt worden sein.

Vermutlich bei dem Versuch, Kleidung aus einem Container zu fischen, verunglückt eine 25-Jährige in Aschaffenburg. Passantinnen entdecken die Frau und alarmieren die Einsatzkräfte, doch jede Hilfe kommt zu spät. Der Fall reiht sich ein in eine Reihe ähnlicher Unfälle in den letzten Wochen.

Eine junge Frau ist in Bayern in einem Altkleidercontainer gestorben. Die 25-Jährige sei im unterfränkischen Großostheim mit dem Oberkörper in dem Container steckengeblieben, teilte die Polizei mit. Es sei davon auszugehen, dass sie versucht habe, Kleidung herauszuholen.

Nach Angaben der Polizei wählten zwei Zeuginnen, die die Frau am Abend entdeckt hatten, umgehend den Notruf. Die Feuerwehr befreite die 25-Jährige, ein Notarzt konnte allerdings nur noch deren Tod feststellen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Nach eigenen Angaben hatte sie zunächst aber keine Hinweise auf ein Verbrechen. Die Beamten gingen von einem "tragischen Unfallgeschehen" aus.

In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach ähnliche Unfälle gegeben. Ende Juni war in Düsseldorf ein 41-Jähriger wohl ebenfalls beim Versuch, Kleidung aus einem Container zu holen, festgesteckt und gestorben. Im siegerländischen Hilchenbach war kurz zuvor ein 40-Jähriger auf ähnliche Weise ums Leben bekommen.

In Braunschweig hatte ein Mann 2019 versucht, einen Beutel aus dem Container zu holen. In dem Beutel war sein Wohnungsschlüssel, den er wohl versehentlich hineingeworfen hatte. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus und starb dort.