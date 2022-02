Die Vertretung von Pornostar Stormy Daniels im Streit mit dem ehemaligen US-Präsidenten Trump macht Michael Avenatti berühmt. Mittlerweile sitzt der Top-Jurist regelmäßig selbst auf der Anklagebank. Eine Jury spricht ihn nun schuldig, seine ehemalige Mandantin Daniels bestohlen zu haben.

Der ehemalige US-Staranwalt Michael Avenatti ist wegen Diebstahls von Hunderttausenden Dollar schuldig gesprochen worden. Bei der vom Diebstahl betroffenen Ex-Mandantin handelte es sich um den Pornostar Stormy Daniels, für die Avenatti gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen einer angeblichen Affäre vorging.

Die Geschworenen bei dem Prozess gegen Avenatti befanden den Juristen am Freitag übereinstimmenden Medienberichten zufolge schuldig, Daniels um fast 300.000 Dollar betrogen zu haben, indem er einen gefälschten Brief an ihren Literaturagenten schrieb. Nun droht dem 50-Jährigen, der sich bei dem Prozess selbst vertreten hatte, eine jahrelange Haftstrafe. Die Strafmaßverkündung wurde auf den 24. Mai festgelegt.

Der ehemalige Anwalt war bereits vergangenes Jahr wegen versuchter Erpressung des Sportartikelherstellers Nike zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte nach Ansicht eines Gerichts einen seiner Fälle dazu benutzt, von dem Sportartikel-Giganten gesetzeswidrig bis zu 25 Millionen Dollar zu verlangen.

Avenatti hat sich in den USA in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht, als er den Pornostar Daniels in seiner Fehde gegen den damaligen US-Präsident Donald Trump vertrat. Daniels sagt, sie habe 2006 Sex mit Trump gehabt, was dieser verneint.

Trumps langjähriger Anwalt Michael Cohen zahlte Schweigegeld an Daniels und eine weitere Frau, um im Wahlkampf Schaden von dem Republikaner abzuwenden. Die Schweigevereinbarung wollte Daniels später gerichtlich anfechten. Avenatti vertrat sie in dem Fall. Im März 2019 beendete Daniels die Zusammenarbeit mit Avenatti. Wenig später wurde der Jurist wegen der Nike-Vorwürfe festgenommen.