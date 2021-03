Nach dem Orkantief "Klaus" hält die stürmische Lage weiter an - nur Bayern kann sich über freundliches Wetter am Wochenende freuen. Pünktlich zum Frühlingsanfang nächsten Samstag wird aber nochmal ein Spätwinter erwartet, sagt der ntv-Wetterexperte Björn Alexander.

Ntv.de: Wie lange wird uns das stürmische Wetter noch erhalten bleiben?

Björn Alexander: Auch am Wochenende bleibt es noch sehr turbulent. Das gilt insbesondere am Samstag. Aber auch wenn der Wind zum Sonntag nachlässt, langweilig wird unserem Wetter nicht. Denn nächste Woche bringt sich der sogenannte Märzwinter in Position.

Auf welche Temperaturen müssen wir uns einstellen?

Wenn die kalten Varianten bei den Wettercomputern recht behalten, dann wird es schon ziemlich frisch. Einstellige Tageshöchstwerte, Nachtfrost und in der Mitte und im Süden sind vor allem im Bereich der Gebirge Schneeschauer unterwegs. Damit wird es am kalendarischen Frühlingsanfang nächste Woche Samstag - nach jetzigem Stand - wohl auch eher spätwinterlich als frühlingshaft.

ntv-Meteorologe Björn Alexander sieht wieder Nachtfröste aufziehen. (Foto: ntv)

Wie kommt der Spätwinter zu uns?

Der tiefe Druck verlagert sich am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche nach Skandinavien und macht damit einem Hoch bei den Britischen Inseln und über dem Atlantik Platz.

Das heißt?

Das eröffnet die Kaltluftrutsche aus nördlichen bis polaren Breiten. Gleichzeitig bekommt der inzwischen wiedererstarkte Polarwirbel direkt die nächste Breitseite. Auch das spricht dafür, dass es durchaus ein nachhaltiger Kaltlufteinbruch werden könnte.

Mit welchen Windgeschwindigkeiten müssen wir dann am kommenden Wochenende rechnen?

Im Oberharz und im Hochschwarzwald sind erneut Orkanböen bis über 130 Kilometer pro Stunde drin. Und auch in den tieferen Lagen sind Windgeschwindigkeiten bis um die Tempo 100 wahrscheinlich. Das gilt diesmal auch für die Mitte und den Süden. Insgesamt ist die Lage - nach jetzigem Stand - nicht so heftig wie beim Sturm "Klaus". Aber es ist eben eine weitere, sehr stürmische Situation.

Welches Wetter erwartet uns dabei?

Im Südosten Bayerns bleibt es am Samstag noch am ehesten freundlich und trocken. Ansonsten gibt es viele Wolken und reichlich Regen, später von Westen auch Gewitter. Am nassesten zeigt sich der Norden. Die Temperaturen: 6 Grad an der Nordsee und bis 13 Grad in Teilen Bayerns.

Und am Sonntag?

Geht es aprilwettrig wechselhaft und windig bis stürmisch weiter. Schauer ziehen übers Land und sind zum Teil von Blitz und Donner sowie Graupel begleitet. Im Bergland fällt immer häufiger Schnee. Denn es wird kühler bei höchstens noch 3 bis 9 Grad.

Was erwartet uns zu Beginn der nächsten Woche?

Es bleibt durchwachsen und windig mit Schauerwetter und Schnee im Bergland. Ebenso dabei: weitere Gewitter bei Höchstwerten zwischen 3 und 9 Grad.

Wann kommt der Nachtfrost?

Anschließend wird es schrittweise ruhiger, und damit breiten sich Frost und Bodenfrost von den höheren Lagen bis runter ins Flachland aus. Zur Mitte der Woche sind direkt am Alpenrand über Schnee auch zweistellige Minusgrade, also strenger Frost denkbar.

Was machen die Temperaturen an den letzten Tagen des kalendarischen Winters?

Tagsüber bleibt es ab Dienstag und Mittwoch ebenfalls spätwinterlich. In den höheren Lagen mit leichtem Dauerfrost und 2 bis 9 Grad in den tieferen Lagen.