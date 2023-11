Sonny ist laut seinen Eltern das letzte Kind, das das Paar bekommen will (Symbolbild).

Der Vater findet, sein Kind sei lediglich "etwas kräftiger" als seine älteren Geschwister. Die Mutter aber sagt: "Ich kann gar nicht glauben, dass ich das in meinem Bauch hatte." Im Kreißsaal herrscht jedenfalls helle Aufregung nach der Geburt von Sonny Ayres.

Einen ziemlichen Schock habe er erlitten, sagte der Mediziner, der Ende Oktober geholfen hatte, Sonny Ayres zu entbinden. "Er war einfach pummelig und rundlich, er kam auf die Waage - und tja, es war ein ziemlich großes Baby" beschrieb Dr. Asa Ahimbisibwe aus dem kanadischen Cambridge die Situation für CTV News Kitchener.

Sonnys Vater sagte, das Neugeborene sei "etwas kräftiger" als es seine älteren Geschwister bei der Geburt waren: "Er ist schon groß", so Chance Eyres gegenüber CTV News Kitchener. Aber viele seiner Kinder seien das gewesen.

Damit hat Chance Eyres nicht Unrecht: Das Paar habe vor zwei Jahren bereits ein Kind bekommen, das "ungefähr so groß" war wie Sonny, bestätigte Dr. Ahimbisibwe. Sonnys Mutter, Britteney Ayres zeigte sich nach der Geburt dennoch erstaunt. Sie habe gewusst, dass er ein großes Baby werden würde, sei aber überrascht gewesen, als sie sein tatsächliches Gewicht gesehen habe: Sonny wog bei seiner Geburt 6,6 Kilogramm. "Ich kann gar nicht glauben, dass ich das in meinem Bauch hatte", sagte Britteney Ayres dem Waterloo Region Record.

Ein gewöhnliches Kind bringt im Durchschnitt nur rund die Hälfte von Sonnys Gewicht auf die Waage. Das schwerste in Deutschland je geborene Kind wog 6,7 Kilogramm. Sonny kam per Kaiserschnitt zur Welt und erfreut sich neben bester Gesundheit laut dem Waterloo Region Record auch großer Beliebtheit im Cambridge-Memorial-Krankenhaus: Sein Vater Chance scherzte demnach, die Familie sollte Eintritt verlangen - ständig strömten Ärztinnen, Ärzte und medizinisches Personal in das Krankenzimmer, um das große Baby zu sehen, über das alle im Krankenhaus reden.

Chance Ayres bestätigte, dass Sonny das letzte Kind ist, das das Paar in der Familie willkommen heißen will. "Das ist das Ende", sagte er dem Fernsehsender CTV News Kitchener lachend. "Fünf sind genug."