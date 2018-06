Panorama

Tod auf Bahnübergang: Kind wird von Zug erfasst

Ein zwölfjähriger Junge überquert mit seinen Freunden im bayerischen Tranreut einen Bahnübergang. Den heranfahrenden Regionalzug und das Warnhorn hört er nicht. Waren die Gleise nicht genug beschrankt?

Ein zwölfjähriger Junge ist an einem Bahnübergang in Traunreut im Chiemgau von einem Zug erfasst und getötet worden. Laut Polizei passierte der Unfall an einem unbeschrankten Übergang für Fußgänger, der lediglich mit Gittern - sogenannten Umlaufsperren - versehen ist.

Den Angaben zufolge war das Kind am späten Freitagnachmittag mit drei gleichaltrigen Freunden auf dem Fahrrad unterwegs. Der Lokführer habe zwar per Warnhorn auf sich aufmerksam machen wollen, dennoch habe der Junge den Regionalzug nicht kommen sehen. Trotz Notbremsung habe der Zug, der vom Bahnhof Traunreut kommend in Richtung Hörpolding fuhr, den Jungen frontal erfasst und zu Boden geschleudert.

"Er erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen", teilte die Polizei mit. Am Abend sei der Junge in einem Krankenhaus in Traunstein gestorben. Die drei Freunde des Zwölfjährigen blieben demnach unverletzt. Der Lokführer habe einen Schock erlitten.

Am betroffenen Bahnübergang in Traunreut trennen Gitter Fußgänger von den Gleisen. Da es sich nicht um eine technische Sicherung handelt, die Passanten auf einen herannahenden Zug hinweist, ist die Aufmerksamkeit der Fußgänger gefordert. Insgesamt hat das Flächenland Bayern die meisten Bahnübergänge, worauf die erhöhte Zahl der Unfälle im Freistaat zurückzuführen sei. Im Jahr 2016 ereigneten sich nach Informationen der DB bayernweit 35 Unfälle an Bahnübergängen.

Quelle: n-tv.de