Es ist das Ende eines tragischen Prozesses, der nicht nur eine Familie, sondern ganz Frankreich spaltete. Am Morgen stirbt der 42-jährige Vincent Lambert, dessen medizinische Versorgung vor mehreren Gerichten verhandelt wurde.

Der bekannteste französische Koma-Patient Vincent Lambert ist tot. Der 42-jährige starb am Morgen in der Uniklinik in Reims, teilte seine Familie mit. Die Ärzte hatten die künstliche Ernährung vor gut einer Woche gegen den Widerstand der Eltern eingestellt. Dem Schritt war ein jahrelanger Rechtsstreit vorausgegangen.

Der frühere Krankenpfleger lag seit einem schweren Autounfall vor elf Jahren in einer Art Wachkoma. Dabei hatte er erhebliche Kopfverletzungen erlitten, war querschnittsgelähmt und befand sich in einem vegetativen Zustand. Die Ärzte der Klinik in Ostfrankreich bewerteten nach Jahren der medizinischen Versorgung weitere lebenserhaltende Maßnahmen als "unverhältnismäßig" und wollten sie beenden.

Diese Meinung vertraten auch Lamberts Ehefrau Rachel und einige seiner Geschwister, die sich seit 2013 um die Einstellung der Ernährung bemühten. Die streng katholischen Eltern forderten durch alle Instanzen die Fortsetzung der lebenserhaltenden Maßnahmen. Sie scheiterten jedoch immer wieder vor französischen Gerichten, auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gab den Ärzten Recht.

Ende 2018 kam eine Untersuchung zu dem Schluss, dass Lamberts Zustand "nicht mehr rückgängig zu machen" ist. Im Mai wurde Lamberts Behandlung daraufhin gestoppt. Wenige Stunden später ordnete ein französisches Berufungsgericht jedoch die Wiederaufnahme an. Am Montag kündigten Lamberts Eltern schließlich an, nicht weiter juristisch gegen den Behandlungsstopp vorzugehen. Der tragische Fall hatte nicht nur Lamberts Familie zerrissen, sondern auch Frankreich gespalten.