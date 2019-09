Ein fünfjähriger Junge aus Großbritannien leidet an einem seltenen Krebs, dessen Metastasen von seiner "Nase bis zu den Knien" streuen. Doch wie durch ein Wunder schafft es Freddy, wieder gesund zu werden. Heute kann er sogar wieder Fußballspielen.

Ein kleiner Junge, der unter Neuroblastoma Krebs litt, ist durch eine Stammzellentransplantation geheilt worden und hat sich vollständig von seiner Krankheit erholt. Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, war dieser medzinische Erfolg alles andere alsabsehbar, weil Freddy Wetherleys kompletter Körper voll Krebs war.

Als Freddys Eltern hörten, dass ihr Junge an Krebs leidet, sagten ihnen die Ärzte, dass er von der "Nase bis zu den Knien" voller Krebs sei. Neuroblastoma Krebs ist äußerst selten und wird in Großbritannien nur bei etwa 100 Kindern pro Jahr diagnostiziert. Die Eltern bemerkten, dass etwas nicht stimmte, als Freddy nicht Karussell fahren wollte. Seine Beine taten ihm weh. Es waren die ersten Anzeichen seiner Krebserkrankung im August 2018.

Die 25-jährige Mutter Alice Phillips und ihr Freund Ricky Wetherley glaubten zu diesem Zeitpunkt nicht daran, dass Freddy die Krankheit überleben könne. Der Junge musste einiges durchmachen: Operationen, Chemotherapie und eine Stammzellentransplantation.

Letztere hat dem heute Fünfjährigen offenbar das Leben gerettet. Für die Mutter fühlt es sich wie ein Wunder an: "Wir konnten auf dem Körperscan sehen, dass der Krebs zuvor überall in seinem Körper war und es unmöglich machen würde, das zu überleben." Doch nur ein Jahr später kommt die Wende und Freddy ist sogar wieder so fit, dass er zur Schule gehen und Fußball spielen kann. Bereits im Mai erklärten die Ärzte, dass der Junge gesund und krebsfrei ist. Die Eltern können es kaum glauben, dass Freddy den seltenen Krebs besiegt hat. Er sei ihr "kleines Wunder", sagt Mutter Alice Phillips der "Daily Mail".