In vielen Menschen schlummern Talente, von denen nur ihre liebsten Menschen wissen. Bei Mike Jacobs sind das seine Lieder. Als er eine Krebsdiagnose bekommt, ist die Zeit gekommen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Als Mike Jacobs die Diagnose Speiseröhrenkrebs bekommt, sagen ihm die Ärzte eine Lebenserwartung von etwa neun Monaten voraus. Am Ende trotzt der Brite der Krankheit noch zwei Jahre ab, doch diese Zeit nutzt er für die Verwirklichung eines Lebenstraums. Er nimmt einen Song auf, mit dem er es nun sogar bis fast an die Spitze der britischen iTunes-Charts geschafft hat. Zwischenzeitlich lag "Stay" auf Platz zwei hinter Ava Max, derzeit wird er auf Platz sechs geführt.

Erleben kann Jacobs das nicht mehr, er starb am Silvesterabend im Alter von 61 Jahren. Doch für seine Familie ist der Song in aller Trauer auch ein Trost. Mikes Sohn Josh erzählte, sein Vater habe immer für seine Familie gesungen, sich damit aber nie an die Öffentlichkeit getraut. Er habe Angst davor gehabt, was die Menschen von ihm denken würden. Der BBC sagte Josh Jacobs: "Er schrieb Lieder, aber niemand hörte sie außer mir und meiner Schwester."

Der 37-jährige Filmemacher konnte seinen Vater jedoch davon überzeugen, wenigstens einen Song professionell aufzunehmen. "Ich dachte, jetzt ist es an der Zeit, dass er aus sich herausgehen und seine Talente zeigen müsse." "Stay" hatte Mike Jacobs vor 30 Jahren geschrieben, nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte. Als der schließlich im Studio stand, begleitete Josh Jacobs seinen Vater mit der Kamera. Aus dem Material soll nun ein Dokumentarfilm entstehen.

Auch wenn es in dem Lied eigentlich um Liebeskummer gehe, habe es jetzt eine ganz andere Bedeutung bekommen, sagt Josh Jacobs und meint damit Textzeilen wie: "Ich konzentriere mich auf die Erinnerungen, um den Tag zu überstehen." Mike Jacobs hatte kurz vor seinem Tod noch seine Frau Lucy geheiratet. Alle Einnahmen, die durch den Verkauf des Songs erzielt werden, gehen an die beiden Hospize, in denen Jacobs im Endstadium der Krankheit versorgt wurde.