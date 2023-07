In Las Vegas zieht seit Tagen ein leuchtendes Objekt die Blicke auf sich und sorgt mit mehreren Transformationen für Aufmerksamkeit. Mal sieht es aus wie ein Planet, dann wird es scheinbar zum Augapfel. Es hat Milliarden gekostet - und wird seiner eigentlichen Funktion bald zugeführt.

Was ist denn das bitteschön, dürften sich viele beim Anblick einer riesigen Halbkugel fragen, die seit Kurzem in Las Vegas die Blicke auf sich zieht. Einmal sieht sie aus wie ein Planet. Ein anderes Mal wird das Gebilde zum Basketball. Und jüngst gleicht es optisch einem riesigen Augapfel.

Dies zeigt ein Unternehmer auf Twitter. Genauer gesagt zeigt er die Perspektive, wie Golfspielerinnen und -spieler den Augapfel vom Grün aus wahrnehmen müssen: nämlich exorbitant groß. Als umgerechnet 112 Meter hoch und 157 Meter breit beschreibt Joe Pompliano das Objekt, das nun unübersehbar während des Golfspiels sei. Die Golfer könnten darüber nicht glücklich sein, meint er. Vielleicht mit einem Augenzwinkern. Der Augapfel selbst tut dies nämlich - Zwinkern. Der Beitrag wird Tausende Mal geteilt auf Twitter.

Aber worum handelt es sich nun bei diesem Objekt? Die Oberfläche wird von den Betreibern als die "größte LED-Fläche der Welt" beschrieben. Sie nennen sie "Exosphere" und ließen sie am 4. Juli bei einer Premiere aufleuchten. Die "Exosphere" ist sozusagen die Außenhaut der "Sphere" - des gesamten kugelförmigen Gebäudes. Dabei handelt es sich um eine Eventarena, die mit einem Konzert der Band U2 Ende September eröffnet werden soll.

Gebaut wurde das Gebäude Medien zufolge seit 2019. Es soll umgerechnet über zwei Milliarden Euro gekostet haben, wie in Medien zu lesen ist. Auch in anderen Städten sollen ähnliche Kugeln entstehen - etwa in London.

Erbaut wurde es von der Firma Sphere Entertainment Co. zusammen mit dem Unternehmen Madison Square Garden Entertainment. Durch die riesige Werbefläche ist zu erwarten, dass auch beträchtliche Geldsummen wieder zurückfließen. Erst vergangene Woche nutzte die Basketball-Liga NBA die Kugel, um auf ihre "Summer League" aufmerksam zu machen. Und manch einer fuhr dann in Las Vegas auf eine riesige Kugel zu.