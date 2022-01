Mit dem Impfstoff des US-Herstellers Novovax befindet sich das fünfte zugelassene Corona-Vakzin auf dem europäischen Markt. Der Termin für die erste deutsche Lieferung steht fest. Wie gut die das neue Vakzin gegen die Omikron-Variante schützt, ist unklar.

Wer sich in Deutschland impfen lassen will, hat bald mehr Auswahl: Corona-Impfungen mit dem Präparat des US-Herstellers Novavax sollen voraussichtlich Ende Februar in Deutschland starten können. Die erste Lieferung von 1,75 Millionen Dosen soll ab dem 21. Februar zur Verfügung stehen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit Verweis auf Firmenangaben in Berlin sagte. Genaue Termine für weitere 3,25 Millionen Dosen, die gekauft wurden, stünden noch nicht fest. Er hoffe auf Lieferung noch im Februar.

Lauterbach erläuterte, das Präparat, das "quasi ein Totimpfstoff" sei, solle denjenigen besonders zur Verfügung stehen, die diese Art der Impfung bevorzugten. Er könne sich vorstellen, dass sich somit nun mehr Menschen gegen Covid-19 impfen lassen. Er selbst könne die Wertigkeit für die Omikron-Variante nicht gut einschätzen. Er gehe aber davon aus, dass der Impfstoff gut wirken dürfte. Impfungen damit würden empfohlen.

Proteinbasierter Impfstoff

Das Mittel von Novavax wurde kürzlich als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt. Es handelt sich um einen Proteinimpfstoff - er basiert also auf einer anderen Technologie als die bisher verfügbaren Corona-Präparate. Das Prinzip der proteinbasierten Impfstoffe kommt bereits bei herkömmlichen Impfstoffen zur Anwendung. Der Hepatits-B-Impfstoff und der Impfstoff gegen das Humane Papillomavirus (HPV) beruhen auf derselben Technologie.

Die Effektivität zum Schutz vor symptomatischen Infektionen wurde von der EU-Arzneimittelbehörde EMA mit rund 90 Prozent angegeben. Experten wiesen darauf hin, dass man über den neuen Impfstoff noch nicht so viel wisse wie über die anderen Präparate, die bereits länger breit angewendet werden.