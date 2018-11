Panorama

Auf Prachtmeile Champs-Elysées: Löwenbaby in Luxusauto entdeckt

Polizisten entdecken auf der Pariser Champs-Elysées einen kleinen Löwen in einem Lamborghini. Der Fund erscheint kurios. Es ist aber nicht der erste Fall dieser Art in der französischen Hauptstadt.

Tierischer Fund in Paris: Erstaunte Polizisten haben auf der Prachtstraße Champs-Elysées ein Löwenbaby in einem Lamborghini gefunden. Wie die Polizei mitteilte, war der auffällige Luxuswagen zuvor für eine Kontrolle angehalten worden. Der Fahrer des Autos wurde laut Polizei festgenommen.

Die Beamten übergaben das Löwenbaby anschließend an die Tierschutzorganisation "30 Millions d'Amis". Warum das Jungtier in dem Wagen chauffiert wurde, ist nicht bekannt.

Die Polizei hatte zuletzt wiederholt Funde von Löwenbabys in der französischen Hauptstadt gemeldet. Im vergangenen Monat wurde ein Jungtier in einer Wohnung bei Paris entdeckt. Das anderthalb Monate alte Weibchen wurde in einem Kinderbett in der Gemeinde Valenton aufgefunden.

Der 30 Jahre alte Halter des Wildtiers wollte das Löwenbaby offenbar verkaufen. Die Beamten waren dem Halter durch Videos auf die Spur gekommen, die in sozialen Netzwerken zirkulierten. Darauf nannte er einen Preis von 10.000 Euro für das Tier.

Ermittler: Löwen werden in den Außenbezirken von Paris gehalten

Wegen illegalen Besitzes eines Wildtiers wurde der Mann in Gewahrsam genommen und später zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft wies während des Prozesses darauf hin, dass es sich bei dem Fund um keinen Einzelfall gehandelt habe. In drei weiteren Fällen vermuteten die Ermittler demnach die Haltung von Löwenbabys in den Außenbezirken der französischen Hauptstadt.

Vor rund einem Jahr hatte die Polizei in einem anderen Pariser Vorort einen jungen Löwen in einer Wohnung in einem Käfig eingesperrt gefunden. Er wurde "King" getauft und mit Hilfe einer Tierschutzorganisation in ein Reservat nach Südafrika gebracht.

Im Oktober beschlagnahmte der Zoll in der Hafenstadt Marseille ein Löwenbaby in einer Autowerkstatt. Das ein bis zwei Monate alte Tier war in einem Käfig untergebracht gewesen. Ein Arbeiter der Werkstatt wurde vorläufig festgenommen. Der Löwe, der erst wenige Kilo wog, kam in eine Wildtierauffangstation.

Quelle: n-tv.de