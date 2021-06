Der einstige Bundeskanzler Helmut Kohl wird nun auch in seiner Heimatstadt gebührend geehrt.

Der erste Versuch vor vier Jahren scheiterte noch am Widerstand von Anwohnern, nun wird der "Kanzler der Einheit" doch noch gebührend in seiner Heimatstadt geehrt. Eine neue Stadtstraße wird den Namen Helmut Kohls tragen. Bis zur Fertigstellung wird es aber deutlich länger als vier Jahre dauern.

Die Stadt Ludwigshafen bekommt nun doch eine Helmut-Kohl-Allee. Der Stadtrat stimmte vier Jahre nach Kohls Tod einem Antrag der CDU-Fraktion zu, eine neue Straße nach dem verstorbenen Altkanzler zu benennen. Für den Antrag stimmten 40 Mitglieder, zwei votierten dagegen, zwölf enthielten sich. Ein erster Versuch, eine Straße in Kohls Heimatstadt nach ihm umzubenennen, war 2017 gescheitert.

Die CDU-Fraktion begründete ihren Antrag damit, dass die deutsche Einheit und die europäische Einigung mit dem in Ludwigshafen geborenen Kohl "untrennbar" verbunden seien. Rheinland-Pfalz, Deutschland und Europa hätten ihm viel zu verdanken. Mit der Benennung der neuen Stadtstraße solle ihm ein "ehrendes Andenken" geschaffen werden.

Anwohner waren gegen Umbenennung

2017 hatte der Stadtrat erstmals beschlossen, die Rheinallee in Helmut-Kohl-Allee umzubenennen. CDU, SPD und FDP stimmten damals für die Umbenennung. Das Ansinnen scheiterte jedoch am Widerstand der Anwohner. Vor allem Geschäftsleute beklagten, dass eine zweite Umbenennung innerhalb weniger Jahre mit einem großen Kostenaufwand verbunden sei. Der Stadtratsbeschluss wurde wieder aufgehoben. Die neue Stadtstraße soll die marode Hochstraße Nord ersetzen. Der Neubau soll bis 2030 fertiggestellt sein.

Kohl wurde am 3. April 1930 in Ludwigshafen geboren. Zwischen 1969 und 1976 war er rheinland-pfälzischer Ministerpräsident. Ab 1982 war er 16 Jahre lang Bundeskanzler. Kohl starb im Juni 2017 im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen.