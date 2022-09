Am frühen Morgen werden Beamte der Berliner Polizei zu einer Wohnung im Bezirk Lichtenberg gerufen. Als sie eintreffen, geht ein Mann gerade mit einer Axt auf eine Frau los. Um sie zu schützen, feuern die Beamten mehrere Schüsse ab - und treffen den Mann tödlich.

Mit einer Axt hat ein Mann in Berlin-Lichtenberg eine Frau getötet. Der Täter wurde von Polizisten erschossen, die ihn stoppen wollten. Die Beamten waren am frühen Morgen gerufen worden. Beim Eintreffen der Polizei in der Löwenberger Straße habe der Mann mit einer Axt auf eine am Boden liegende Frau eingeschlagen, sagte Polizeisprecher Martin Dams.

Die Polizisten feuerten daraufhin Schüsse auf den Mann ab und verletzten ihn tödlich. Auch die Frau erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen durch die Axthiebe. Laut "Bild"-Informationen kam es im neunten Stock eines Mehrfamilienhauses zu der Tat. Über das Motiv gibt es bisher keine Erkenntnisse.

Zur Identität der beiden machte die Polizei ebenfalls noch keine Angaben. Eine Mordkommission des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Die Einsatzkräfte, die vor Ort beteiligt sind, werden seelsorgerisch betreut.