Ein Ehestreit im Westen Brandenburgs endet in einer tödlichen Handgreiflichkeit. Ein 64-Jähriger ertränkt seine Frau im Gartenteich. Seine anschließende Flucht endet mit einem schweren Unfall.

In Brandenburg hat ein Mann seine Ehefrau in einem Teich ertränkt. Zuvor soll es am Montagabend auf dem Grundstück des Paars in Werder zu einem Streit gekommen sein, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Daraufhin soll der 64-Jährige gewaltsam gegen seine Frau vorgegangen sein und versucht haben, sie in einem Teich zu ertränken. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb die 40-Jährige noch am Tatort.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die Frau zuvor von ihm getrennt, wie ein Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft sagte. Der Ehemann flüchtete mit einem Auto. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung unter anderem mit Hilfe eines Polizeihubschraubers nach ihm ein.

Kurz darauf fuhr der Mann auf einem Industriegelände in Plötzin mit seinem Auto frontal in eine Hauswand. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und war am Dienstag noch nicht vernehmungsfähig. Die Staatsanwaltschaft wollte einen Haftbefehl wegen Totschlags beantragen.