Bei einem Arbeitsunfall mit einem Mähdrescher ist in Mecklenburg-Vorpommern ein Mann mit beiden Beinen in die Maschine geraten und wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 25-Jährige in Hohen Luckow (Landkreis Rostock) versucht, den Mähdrescher zu entleeren. Dabei sei ihm aufgefallen, dass eine Zuführung durch Getreide verstopft war. Aus unbekannter Ursache sei er mit seinen Beinen in zwei gegenläufig drehende Förderschnecken geraten.

Nach Polizeiangaben kam aufgrund der schweren Verletzungen noch vor Ort ein Notfallteam der Universitätsmedizin Rostock zum Einsatz. Wie der NDR berichtet, seien mehrere Feuerwehren, Rettungswagen und ein Hubschrauber vor Ort gewesen. Demnach versuchten die Einsatzkräfte zwei Stunden lang, den 25-Jährigen zu befreien.

Wie der Sender weiter berichtet, seien die Bemühungen aber ohne Erfolg geblieben. Deshalb habe ein Team der Uniklinik Rostock ihm noch auf dem Feld beide Beine amputiert. Dafür ist dem Bericht zufolge vor Ort ein mobiler OP-Saal eingerichtet worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der Schwerverletzte zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus in Rostock eingeliefert worden.