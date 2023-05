Mann in Berliner Ortsteil Gatow getötet

Täter auf der Flucht Mann in Berliner Ortsteil Gatow getötet

Im Westen Berlins ermittelt die Polizei nach einem Tötungsdelikt. Ein Mann stirbt noch am Tatort, der Täter ist flüchtig. Weitere Hintergründe sind derzeit nicht bekannt.

Am Mittag ist es in dem Berliner Ortsteil Gatow im Bezirk Spandau zu einem Tötungsdelikt gekommen. Wie die Berliner Polizei mitteilte, erlag ein Mann noch vor Ort seinen Verletzungen. Ein Zeuge hatte demnach die Polizei verständigt.

Gerüchte im Internet, nach denen ein bewaffneter und mit Sturmhaube maskierter Mann dort in der Nähe gesichtet worden sein soll, könne man derzeit nicht bestätigen, sagte eine Polizeisprecherin der "B.Z.".

Der Täter ist flüchtig, teilte die Polizei auf Twitter mit. Näheres zu Tathergang, Ort, Motiv oder der benutzen Waffe war zunächst unklar. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort, die Mordkommission ermittelt.

Auf Anfrage des RBB bestätigte die Polizei einen größeren Einsatz in Gatow. Die Mary-Poppins-Grundschule hatte demnach vor einer Gefahr durch eine mutmaßlich bewaffnete Person gewarnt. In einer schriftlichen Mitteilung, die dem Sender vorlag, war die Rede von einer mit einer Sturmhaube bekleideten männlichen Person, die zuletzt zwischen Breitehornweg und Umgebung Waldschluchtpfad gesichtet worden sein soll. Wie es in dem Schreiben weiter hieß, durchkämme die Polizei das Gebiet mit "schwerem Gerät". Unklar ist bislang, ob ein Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt besteht.