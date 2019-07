Ein ungewöhnlicher Vermisstenfall in den USA ist gelöst: Vor zehn Jahren verschwindet ein Mann aus Iowa spurlos, dann wird der Supermarktangestellte an seinem ehemaligen Arbeitsplatz tot aufgefunden. Seine Leiche blieb auf mysteriöse Weise unentdeckt.

Ein Jahrzehnt nach seinem Verschwinden ist ein Mann aus den USA tot hinter dem Kühlschrank eines Supermarktes aufgefunden worden. Wie unter anderem people.com berichtet, soll Larry Ely Murillo-Moncada in dem Lebensmittelmarkt gearbeitet haben.

Es war der 28. November 2009, als die Eltern von Murillo-Moncada ihren Sohn bei der Polizei als vermisst meldeten. Wie die Eltern damals in einem CNN-Bericht erklärten, habe sich der 25-Jährige vor seinem Verschwinden seltsam verhalten. Sie führten dies auf seine Medikamenteneinnahme zurück. Ihr Sohn sei damals nach einem Streit in einer stürmischen Nacht ohne Schuhe, Socken und Schlüssel von zu Hause weggegangen und nicht mehr aufgetaucht.

Zehn Jahre lang wussten die Eltern von Murillo-Moncada nicht, was mit ihrem Sohn geschehen war. Dann fanden Bauarbeiter bei Renovierungsarbeiten im Supermarkt einen Leichnam hinter einem großen Kühlschrank. Der Supermarkt war für die Arbeiten rund drei Jahre geschlossen, zuvor hatte niemand den Toten bemerkt.

Die Leiche wurde schon Mitte Januar gefunden, die Polizei ging mit der Nachricht aber erst jetzt an die Öffentlichkeit. Laut einem Polizeisprecher konnte die erste Vermutung bestätigt werden, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Angestellten handelt. Eine DNA-Analyse konnte Murillo-Moncada eindeutig identifizieren.

Die Polizei vermutet, dass der 25-Jährige nach dem Verschwinden in den "No Frills"-Supermarkt ging und dort auf den Kühlschrank kletterte. Dabei muss er unglücklich gefallen sein. Vermutlich wurde er zwischen Kühlschrank und Wand zerquetscht. In der Nähe des Kühlschranks ist ein kleiner Lagerraum, den er möglicherweise aufsuchen wollte.