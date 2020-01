Ein Mordverdächtiger lädt in Indien zur Geburtstagsparty seiner einjährigen Tochter ein - 22 Kinder kommen. Doch dann verriegelt der Mann die Tür und bedroht sie mit einer Waffe. Am Ende sind der Geiselnehmer und seine Frau tot.

In Indien hat ein Mann Kinder zur Geburtstagsparty seiner einjährigen Tochter eingeladen - und die Gäste anschließend als Geiseln genommen. Als die Kinder in seinem Haus waren, habe der Mann die Türen verriegelt und alle mit einer Waffe bedroht, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Befreiungsaktion in der Nacht wurde der Mann demnach erschossen. Seine Ehefrau wurde von einem wütenden Mob getötet.

Alle 22 eingeladenen Kinder im Alter von 6 Monaten bis 15 Jahren sowie die Tochter des Täters hätten befreit werden können. Bei dem Mann handelte es sich um einen Mordverdächtigen, der gerade gegen Kaution frei war. "Wir versuchten, mit dem Mann zu verhandeln, aber er war aggressiv und schoss im Haus", sagte der Polizeisprecher. Beim anschließenden Schusswechsel seien auch zwei Beamte verletzt worden.

Familien im Dorf Farrukhabad im Bundesstaat Uttar Pradesh hatten die Polizei alarmiert, nachdem ihre Kinder nach der angeblichen Feier am Donnerstagabend nicht nach Hause kamen. Lokale Medien berichteten, dass der Täter andere Dorfbewohner für seine frühere Festnahme verantwortlich gemacht habe. Er habe sich rächen wollen, weil er sich als unschuldig empfand.

Nach der Geiselnahme versammelte sich ein wütender Mob vor dem Haus. Als die Ehefrau des verdächtigten Mörders fliehen wollte, hätten die Dorfbewohner sie getötet, sagte der Polizeisprecher.