Ein Video bei einer Klima-Blockade in München erregt Aufsehen. Zu sehen ist ein Mann, der nach einem Disput mit einem der Aktivisten ausholt und den am Boden Sitzenden ohrfeigt. Auch der Polizei bleibt die Filmsequenz nicht verborgen.

Ein Mann hat in München einen Klimaaktivisten bei einer Straßenblockade geohrfeigt. Die Münchner Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Medien hatten zuvor darüber berichtet. Die Attacke ist auf einem Video zu sehen. "Wir haben das Video erhalten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", sagte ein Polizeisprecher. Die Identität des Verdächtigen sei aber noch nicht bekannt.

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation hatten am Montag in München eine Kreuzung nahe dem Ende der Autobahn 94 blockiert und den Verkehr stadteinwärts behindert. Die Video-Aufnahmen zeigen, wie der Mann erst mit den Klimaaktivisten diskutiert. Dann schlägt er einen am Boden sitzenden Demonstranten ins Gesicht und geht weg.

Die Gruppierung protestiert seit einiger Zeit insbesondere in München. Dort beginnt am heutigen Dienstag die Messe IAA Mobility. Die A94 führt an der Messe vorbei. Gestern hatte die Organisation Extinction Rebellion am Montag Staus ausgelöst. Am späten Vormittag seilten sich zwei Menschen von einer direkt neben der BMW-Zentrale über die zentrale Straßenverkehrsader führenden Brücke ab.

Die Polizei ließ sie bei der angekündigten Aktion gewähren. In beiden Richtungen wurde der Mittlere Ring teilweise gesperrt, was zu Behinderungen führte. Auf einem Transparent forderten die Aktivisten, die von einer kleinen Gruppe Demonstrierender auf der Brücke begleitet wurden, "Klimaschutz statt IAA - Geld für Öffis, nicht für Autobahnen".