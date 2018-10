Panorama

Haus abgebrannt: Mann will Spinne mit Lötlampe töten

In Kalifornien hat ein Mann versucht, einer Spinne in der Garage mit einer Lötlampe beizukommen. Jetzt ist das Haus abgebrannt, und es war noch nicht einmal sein eigenes.

Mit 29 Einsatzkräften rückt die Feuerwehr in Fresno im US-Bundesstaat Kalifornien aus, nachdem ein Notruf eingegangen ist. Es brennt, weil jemand aus Angst vor einer Spinne eine ziemlich dumme Idee hatte.

Der Mann soll eigentlich auf das Haus seiner Eltern aufpassen, als er in der Garage eine Spinne entdeckt. Er glaubt, es könne sich um eine Schwarze Witwe handeln und weiß sich scheinbar nicht anders zu helfen, als zur nächstgelegenen Lötlampe zu greifen. In kürzester Zeit steht erst die Garage, dann das ganze Haus in Flammen.

Ob es sich bei der Spinne tatsächlich um ein giftiges Exemplar handelte und sie im Feuer den Tod fand, ist nicht bekannt. Auch nicht, wie die Eltern bei ihrer Heimkehr reagierten. Doch die Feuerwehr von Fresno warnt jetzt in den sozialen Medien eindringlich davor, Spinnen mit Lötlampen zu töten.

Bilderserie Biss mit Folgen Die giftigsten Spinnen der Welt

Quelle: n-tv.de