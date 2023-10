Mehrere Bauarbeiter in Hamburg tödlich verunglückt

Gerüst zusammengestürzt Mehrere Bauarbeiter in Hamburg tödlich verunglückt Artikel anhören

In der Hamburger HafenCity soll das Westfield Hamburg-Überseequartier entstehen.

In der Hamburger HafenCity kommt es zu einem dramatischen Unfall. Mehrere Arbeiter stürzen bei Arbeiten an einem Fahrstuhlschacht acht Stockwerke in die Tiefe und sterben. Weitere Todesopfer kann die Feuerwehr nicht ausschließen.

Auf der Großbaustelle in der Hamburger HafenCity sind mehrere Handwerker bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war das Gerüst zusammengebrochen, das zu einem rund acht Obergeschosse hohen Aufzugschacht gehörte. Die Feuerwehr spricht bislang von fünf Toten. Es sind 60 Rettungskräfte im Einsatz. Hunderte Bauarbeiter werden derzeit von der Großbaustelle evakuiert.

Laut Feuerwehr befindet sich eine noch ungeklärte Zahl an Bauarbeitern im Schacht. "Die Rettung erweist sich als sehr schwierig", sagte ein Sprecher der "Hamburger Morgenpost". Die Kräfte würden sich wegen der losen im Schacht liegenden Gerüstteile selbst in Lebensgefahr begeben. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung der Situation."

Der Unfall ereignete sich um 9 Uhr an der Baustelle des Westfield Hamburg-Überseequartiers, das im Frühjahr 2024 fertiggestellt werden soll. Dort entstehen Gewerbeflächen für den Einzelhandel, Wohnraum, Büros und Freizeitangebote.